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В Пензе рассмотрели условия приобретения автобусов российского и белорусского производства

12:29 | 20.02.2021 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2021. PenzaNews. Участники рабочего совещания, состоявшегося под председательством губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в облправительстве 20 февраля, рассмотрели условия, на которых российские и белорусские производители автобусов готовы поставить в регион транспорт большой вместимости.

В Пензе рассмотрели условия приобретения автобусов российского и белорусского производства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Члены рабочей группы обсудили характеристики автобусов, предлагаемых «Группой ГАЗ», «РариТЭК Холдингом» и «Минским автозаводом».

«Федеральная программа позволяет компенсировать затраты на приобретение автобусов отечественного производства», — напомнил Иван Белозерцев.

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Он добавил, что необходимо подготовить соответствующую документацию и привлечь средства федерального бюджета на обновление подвижного состава на территории Пензенской агломерации.

«Приобретать новые автобусы большой и средней вместимости будем. При этом особо хочу подчеркнуть, что раз уж мы тратим на это бюджетные средства, качество закупаемых автобусов должно быть высоким», — сказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, согласно базовому расчету, для работы общественного транспорта на территории Пензенской агломерации необходимо примерно 500 автобусов: около 250 автобусов большого класса, 150 — среднего для использования на межмуниципальных маршрутах, а также 70 — малого для «подвозящих» маршрутов.

Ожидается, что точные цифры будут определены после разработки документов транспортного планирования.

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