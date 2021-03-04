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Стоимость реконструкции дороги в районе улицы 40 лет Октября превысит 4 млрд. рублей

21:30 | 04.03.2021 | Общество

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Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Стоимость реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе превысит 4 млрд. рублей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

Стоимость реконструкции дороги в районе улицы 40 лет Октября превысит 4 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За последний год построено, отремонтировано и реконструировано более 740 км автомобильных дорог регионального и местного значения на общую сумму 8,7 млрд. рублей. В текущем году планируется ввести и отремонтировать не менее 600 км дорог. В III квартале текущего года в эксплуатацию будет введен Бакунинский мост. Эта одна из важнейших транспортных артерий города, инвестиции в проект превышают 900 млн. рублей. Продолжаются работы по реконструкции улицы 40 лет Октября в городе Пензе. После завершения всех работ дорога придаст новый импульс развитию областного центра. Объем инвестиций по всем этапам проекта превысит 4 млрд. рублей», — сказал он.

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Иван Белозерцев добавил, что в 2021 году будет начата разработка проектно-сметной документации еще по двум проектам.

«Первый — строительство магистрали от проспекта Победы до микрорайона Заря с примыканием к федеральной дороге М5 «Урал», второй — строительство автомобильной дороги в обход села Бессоновка», — уточнил глава региона.

Он поручил Минстрою региона, ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», а также администрации Пензы обеспечить контроль за соблюдением сроков ввода объектов в эксплуатацию, качеством выполняемых работ и принять меры по совершенствованию транспортных систем.

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