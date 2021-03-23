Пензенцев беспокоят проблемы с парковками и с подъездом к зданиям при реконструкции Московской Общество

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Вопросы, связанные с возможностью подъезда к зданиям в верхней части улицы Московской в Пензе и наличием свободных парковочных мест, волнуют граждан в связи с предстоящими работами по реконструкции на участке между улицами Кураева и Карла Маркса. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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По его словам, на прошлой неделе состоялись встречи с владельцами расположенных там зданий, которые «прошли достаточно тяжело».

«Основная часть вопросов была связана с доступом автотранспорта», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

Андрей Лузгин поручил подчиненным проанализировать, сможет ли транспорт проезжать по тротуарам, пока в центральной части будет осуществляться замена сетей.

Также он потребовал обеспечить возможность проезда машин скорой помощи и пожарных автомобилей.

«Отдельный вопрос — парковка, где жители будут оставлять свои автомобили», — добавил мэр.

По его словам, планируется обустроить парковочные места на земельном участке за гимназией №4 — между улицами Володарского и Московской.

«Давайте найдем возможность его минимально щебнем отсыпать», — сказал глава администрации Пензы.

Андрей Лузгин также предложил использовать под парковку участок в районе улицы Карла Маркса — ниже здания «Инвестторгбанка» и продумать дополнительные варианты.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».