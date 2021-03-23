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Власти Пензы предложат бизнесу оформить фасады в верхней части Московской в едином стиле

12:32 | 23.03.2021 | Общество

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Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Власти Пензы предложат представителям бизнеса оформить вывески и фасады зданий в верхней части улицы Московской в единой стилистике. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Власти Пензы предложат бизнесу оформить фасады в верхней части Московской в едином стиле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы в рамках проекта ремонт самих домов и арок не предусматривали», — напомнил он при обсуждении вопроса о предстоящей реконструкции улицы Московской на участке между улицами Кураева и Карла Маркса в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

Андрей Лузгин поручил директору МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадиму Муравлеву подготовить предложения, связанные с улучшением внешнего вида расположенных там зданий.

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«По фасадам, по вывескам работу еще раз отдельно проведите, [определите], где [...] необходимо привести фасады в единую стилистику, вывески рекламные в единую стилистику. Единственное, с переходным периодом для того, чтобы у бизнеса было время адаптироваться, приспособиться к тем изменениям, которые мы будем просить провести», — сказал мэр Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».

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