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Колокольцев представил Гаврилина личному составу пензенского УМВД

14:30 | 24.03.2021 | Общество

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Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил личному составу УМВД России по Пензенской области нового начальника управления Павла Гаврилина, назначенного на эту должность указом президента РФ Владимира Путина от 18 марта 2021 года.

Колокольцев представил Гаврилина личному составу пензенского УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также были официально представлены новые руководители четырех других территориальных органов МВД: в Адыгее управление возглавил Иван Бахилов, в Ненецком автономном округе — Максим Кузнецов, на Алтае — Александр Соловьев, в Ставропольском крае — Сергей Щеткин, ранее работавший в Пензе.

«За плечами каждого — многолетний опыт работы на различных направлениях деятельности и предметное, фактически с самых азов, знание специфики ключевых подразделений. Все руководители обладают достаточным потенциалом для того, чтобы всесторонне оценить оперативную обстановку на новых территориях», — сказал Владимир Колокольцев.

Министр обратил внимание на круг вопросов, требующих первоочередного решения.

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«Любой регион имеет свои особенности, тем не менее проблемы во многом схожи. В частности, необходимо повышать эффективность принимаемых мер по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет. Улучшать качество предварительного расследования уголовных дел. По сути, это те составляющие, по которым граждане делают выводы о защите своих прав и законных интересов», — отметил он.

Владимир Колокольцев потребовал самым внимательным образом подходить к рассмотрению поступающих заявлений и сообщений, усилить контроль за соблюдением на местах учетно-регистрационной дисциплины, не допускать вынесения необоснованных процессуальных решений.

Глава МВД России сделал особый акцент на противодействии IT-преступности, а также на обеспечении безопасности дорожного движения.

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«За последние годы в этой сфере многое сделано, реализуется национальный проект [«Безопасные и качественные дороги»]. Однако в ряде регионов при снижении общего количества дорожно-транспортных происшествий число погибших в них растет. Понимаю, не все зависит от органов внутренних дел. Проблема носит комплексный характер, и решать ее нужно вместе с органами власти, владельцами автодорог, активно используя возможности технических средств контроля», — подчеркнул он.

По словам Владимира Колокольцева, в период предстоящего курортного сезона должно быть налажено взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами, причем на первом плане остается профилактика правонарушений в рамках детской оздоровительной кампании.

Также министр дал поручения вновь назначенным руководителям по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение общественного порядка в ходе единого дня голосования и всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба МВД России.

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