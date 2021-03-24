Колокольцев представил Гаврилина личному составу пензенского УМВД Общество

Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил личному составу УМВД России по Пензенской области нового начальника управления Павла Гаврилина, назначенного на эту должность указом президента РФ Владимира Путина от 18 марта 2021 года.

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Также были официально представлены новые руководители четырех других территориальных органов МВД: в Адыгее управление возглавил Иван Бахилов, в Ненецком автономном округе — Максим Кузнецов, на Алтае — Александр Соловьев, в Ставропольском крае — Сергей Щеткин, ранее работавший в Пензе.

«За плечами каждого — многолетний опыт работы на различных направлениях деятельности и предметное, фактически с самых азов, знание специфики ключевых подразделений. Все руководители обладают достаточным потенциалом для того, чтобы всесторонне оценить оперативную обстановку на новых территориях», — сказал Владимир Колокольцев.

Министр обратил внимание на круг вопросов, требующих первоочередного решения.

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«Любой регион имеет свои особенности, тем не менее проблемы во многом схожи. В частности, необходимо повышать эффективность принимаемых мер по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет. Улучшать качество предварительного расследования уголовных дел. По сути, это те составляющие, по которым граждане делают выводы о защите своих прав и законных интересов», — отметил он.

Владимир Колокольцев потребовал самым внимательным образом подходить к рассмотрению поступающих заявлений и сообщений, усилить контроль за соблюдением на местах учетно-регистрационной дисциплины, не допускать вынесения необоснованных процессуальных решений.

Глава МВД России сделал особый акцент на противодействии IT-преступности, а также на обеспечении безопасности дорожного движения.

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«За последние годы в этой сфере многое сделано, реализуется национальный проект [«Безопасные и качественные дороги»]. Однако в ряде регионов при снижении общего количества дорожно-транспортных происшествий число погибших в них растет. Понимаю, не все зависит от органов внутренних дел. Проблема носит комплексный характер, и решать ее нужно вместе с органами власти, владельцами автодорог, активно используя возможности технических средств контроля», — подчеркнул он.

По словам Владимира Колокольцева, в период предстоящего курортного сезона должно быть налажено взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами, причем на первом плане остается профилактика правонарушений в рамках детской оздоровительной кампании.

Также министр дал поручения вновь назначенным руководителям по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение общественного порядка в ходе единого дня голосования и всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба МВД России.