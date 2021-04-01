В Пензенской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до конца апреля Общество

Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с определенными заболеваниями продлен в Пензенской области до конца апреля. Об этом говорится в постановлении губернатора от 31 марта, которое опубликовано в четверг, 1 апреля.

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Согласно тексту документа, для работающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше периоды с 1 по 14 апреля, с 15 по 28 апреля и с 29 по 30 апреля считаются обязательными по соблюдению режима самоизоляции. В соответствии с временными правилами, срок действия которых продлен на федеральном уровне до 1 мая, таким гражданам будут оформлены листки нетрудоспособности и назначены выплаты по ним.

Ранее предполагалось, что с 1 апреля самоизоляция для работающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше больше не будет обязательной. Соответствующие изменения были внесены 29 марта в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области». В новой редакции документа сказано, что данный пункт вступает в силу с 1 мая.

С этой же даты начнет действовать пункт, согласно которому неработающие люди в возрасте 65 лет и старше, а также лица, имеющие определенные заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в садовых домах, за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений в период с 9.00 до 12.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 апреля 2021 года.

