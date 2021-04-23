Благоустройство сквера на улице Славы в Пензе вступило в завершающую стадию Общество

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Благоустройство сквера на улице Славы в Пензе, стартовавшее летом 2020 года, вступило в завершающую стадию: рабочие устанавливают малые архитектурные формы и ведут монтаж детской площадки.

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Свои места заняли деревянные лавочки и урны.

На территории сквера также появился небольшой павильон, внешний вид которого перекликается с дизайном уличной мебели.

Организованы работы по монтажу оборудования на площадке с прорезиненным покрытием для активного отдыха детей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» 29 июня 2020 года заключило муниципальный контракт на благоустройство сквера в границах улиц Урицкого, Славы и Кирова. Его цена составила около 54,7 млн. рублей. Подрядчиком стала иссинская компания «Стройдор». В качестве даты завершения работ по контракту было определено 15 декабря 2020 года.

При благоустройстве сквера с его территории были убраны галерея почета и славы Пензенской области и декоративная композиция «Камни солнца и любви». В мэрии заявили, что возвращать их в сквер после завершения работ не планируется.

11 декабря 2020 года было подписано дополнительное соглашение к контракту, в соответствии с которым его цена выросла почти до 59,5 млн. рублей.