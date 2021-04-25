Состояние отравившихся хлором детей стабильное — Мельниченко Общество

Пенза, 25 апреля 2021. PenzaNews. Состояние детей, отравившихся хлором в бассейне «Волна» города Нижнего Ломова Пензенской области, оценивается как стабильное. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Состояние детей стабильное, угрозы для жизни нет. Все необходимые медицинские мероприятия проводятся», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что по рекомендации врачей все дети еще на сутки оставлены в стационарах, где осуществляется постоянный контроль состояния их здоровья.

«Я прошу родителей с пониманием отнестись к решению медиков. Если динамика выздоровления позволит, то с понедельника ребят будут выписывать из лечебных учреждений и отпускать по домам», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 апреля во время занятия по плаванию в бассейне «Волна» Нижнего Ломова Пензенской области 21 ребенок получил отравление хлором разной степени тяжести.

20 детей госпитализированы. По уточненным данным, восемь несовершеннолетних находятся в больницах Пензы, остальные в нижнеломовской межрайонной больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержан замдиректора ДЮСШ Нижнеломовского района.