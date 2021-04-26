Тренер Елена Демина будет награждена орденом за спасение детей в нижнеломовском бассейне Общество

Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Тренер по плаванию Елена Демина будет награждена орденом «За заслуги перед Пензенской областью» I степени за спасение детей в бассейне «Волна» детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Если бы не Елена Васильевна Демина — тренер, которая занималась с детьми, у нас были бы погибшие, погибшие дети. Спасибо Елене Васильевне Деминой за то, что она вовремя сориентировалась и вывела детей», — сказал он в ходе совещания в облправительстве в понедельник, 26 апреля.

Олег Мельниченко поручил оперативно подготовить материалы для вручения тренеру региональной награды.

«По факту она спасла жизни 21 ребенка», — подчеркнул он.

Врио губернатора также предложил представить Елену Демину к государственной награде.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 апреля 2021 года в бассейне «Волна» ДЮСШ Нижнеломовского района Пензенской области произошло отравление детей хлором. Были госпитализированы 20 несовершеннолетних, одному ребенку стационарная медицинская помощь не потребовалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия, заместитель директора ДЮСШ, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, что привело к химической реакции. В результате испарения через вентиляцию попали в помещение бассейна, где находились дети и тренер.