Состоялась церемония возложения цветов к монументу воинской и трудовой славы пензенцев Общество

Пенза, 9 мая 2021. PenzaNews. Церемония возложения венков и цветов к монументу воинской и трудовой славы пензенцев по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в воскресенье, 9 мая.

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После благодарственного молебна в часовне Михаила Архангела представители власти, силовых ведомств и общественных организаций проследовали к памятнику.

Из-за ограничений, действующих на территории Пензенской области в связи с распространением коронавируса, у монумента было не так многолюдно, как обычно, однако по сравнению с прошлым годом число участников торжественного мероприятия заметно выросло.

После смены почетного караула военнослужащие пронесли штандарты фронтов Великой Отечественной войны.

Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

В завершение мероприятия собравшиеся возложили цветы к монументу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. В регионе действует ряд ограничений. Они касаются в том числе проведения массовых мероприятий.

С учетом текущей эпидситуации в Пензенской области не организовано масштабных торжеств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-режиме.