Мельниченко призвал заниматься благоустройством так, чтобы это не вызывало отторжения у людей Общество

Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко призвал главу администрации Пензы Андрея Лузгина наладить работу таким образом, чтобы проводимые на территории города работы по благоустройству не вызывали отторжения у людей.

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Поводом для этого стала ситуация в верхней части улицы Московской, где в рамках масштабной реконструкции, предусмотренной программой формирования современной городской среды, было спилено семь взрослых лип.

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«Получается, мы начинаем делать какое-то благо — благоустраиваем, меняем сети, осуществляем проект — для того, чтобы улица Московская совершенно по-другому выглядела, но не учитываем того, что горожанам, может быть, это не нужно, понимаете, в том виде, в каком мы это делаем. Это вызывает у них отторжение», — отметил Олег Мельниченко в ходе объезда города в понедельник, 31 мая.

«Поэтому давайте сделаем нормальной улицу Московскую, но не будем делать то, что не нравится людям. Понимаете? Мы делаем это в конечном итоге не для себя. Мы это делаем для людей, для жителей города Пензы. Давайте это делать так, чтобы это не вызывало у людей отторжения», — сказал врио губернатора, обращаясь к Андрею Лузгину.