На проспекте Победы в районе «Василька» 23–30 июня будет организовано реверсивное движение Общество

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. Дорога на проспекте Победы в Пензе по направлению в центр города будет полностью перекрыта в месте проведения капитального ремонта теплосетей с 23 по 30 июня; на стороне проезжей части, предназначенной для движения в направлении микрорайона Арбеково, будет организовано реверсивное движение между остановками «Памятник Победы» и «Магазин «Василек». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«По окончании производства работ на проезжей части ремонт будет продолжен вне дороги — по тротуару и газону», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что капремонт тепловых сетей на проспекте Победы стартовал в середине мая и продлится до 31 июля.

«За это время специалисты заменят трубопровод диаметром 400 мм протяженностью 386 метров. Компания «Т Плюс» вложила в реконструкцию данного участка более 25 млн. рублей», — сказано в сообщении.