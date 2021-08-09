Аукцион на 1,7 млрд. рублей на строительство развязки в Пензе выиграла компания из Сызрани Общество

Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. ООО «Автодоринжиниринг» из города Сызрани Самарской области признано победителем электронного аукциона на строительство транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы.

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Всего к участию в аукционе было допущено три организации.

Пензенская «Автодорога» предложила минимальную цену контракта — 1 млрд. 700 млн. рублей.

Зарегистрированное в Самаре ООО «НПО «Авангард» выразило готовность выполнить весь объем работ за 1 млрд. 722 млн. 949 тыс. 240 рублей.

Цена, предложенная сызранским «Автодоринжинирингом», оказалась максимальной — 1 млрд. 723 млн. 949 тыс. 240 рублей, что соответствовало начальной, заявленной заказчиком — МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

По критерию «Цена» компания «Автодоринжиниринг» набрала меньше баллов по сравнению с конкурентами. Однако она обошла их с большим отрывом за счет критерия «Квалификация участника». В итоге комиссия МКУ «УКС Пензы» признала ее победителем.

Работы по строительству развязки планируется провести в три этапа в период с 20 августа 2021 года по 27 декабря 2025 года.

Финансирование будет осуществляться из бюджетов двух уровней: городского и областного.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство транспортной развязки планируется на выезде из микрорайона Заря, который отделен от основной части города Пензы федеральной трассой М5 «Урал».

С этой целью организована работа по изъятию у собственников ряда объектов недвижимости для муниципальных нужд.

7 июня 2021 года врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев проинформировал о том, что новая развязка на трассе М5 является одним из капиталоемких объектов, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).