Объявлена новая дата окончания приема заявок на конкурс по строительству развязки в Пензе Общество

Пенза, 4 сентября 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило новую дату окончания подачи заявок на открытый конкурс по определению подрядчика для строительства транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал».

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Их прием будет осуществляться по 20 сентября.

Подача заявок стартовала еще 12 июля.

По результатам торгов 6 августа был составлен протокол подведения итогов конкурса, согласно которому победителем было признано ООО «Автодоринжиниринг» из города Сызрани Самарской области.

Однако действия заказчика были обжалованы в УФАС России по Пензенской области.

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Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок установила, что в действиях заказчика содержится нарушение п. 8 ч. 1 ст. 54.3 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в котором речь идет о критериях оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, их значимости, а также порядке рассмотрения.

После этого протокол подведения итогов открытого конкурса был отменен.

Заказчику, конкурсной комиссии и оператору электронной площадки было выдано предписание об устранении выявленного нарушения. В частности, от заказчика требовалось назначить новые даты окончания подачи заявок, их рассмотрения и оценки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», начальная (максимальная) цена контракта на строительство развязки на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензе составляет более 1,7 млрд. рублей.