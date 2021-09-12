В шести городах области начаты работы по обустройству площадок во дворах за счет допсредств Общество

Пенза, 12 сентября 2021. PenzaNews. Работы по обустройству детских и спортивных площадок начаты во всех шести городах Пензенской области, получивших на эти цели дополнительные средства из регионального бюджета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

«Во всех муниципалитетах конкурсный отбор проведен, приступили к работам, которые планируется завершить до наступления холодов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на благоустройство дворовых территорий в 2021 году выделено свыше 120 млн. рублей, из них примерно 50 млн. рублей направлено Пензе: более 24 млн. рублей будет потрачено на обустройство 16 площадок на муниципальной земле, оставшиеся средства планируется предоставить в виде грантов ТСЖ, ЖСК и управляющим компаниям по результатам конкурсного отбора.

Ранее в пресс-службе правительства Пензенской области сообщили, что в 2021 году за счет дополнительных средств намечено благоустроить свыше 30 дворовых территорий в Пензе, более 15 в Кузнецке, по 5–7 в Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском.