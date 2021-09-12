EN
10:28:58 Воскресенье, 12 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В шести городах области начаты работы по обустройству площадок во дворах за счет допсредств

09:28 | 12.09.2021 | Общество

Печать

Пенза, 12 сентября 2021. PenzaNews. Работы по обустройству детских и спортивных площадок начаты во всех шести городах Пензенской области, получивших на эти цели дополнительные средства из регионального бюджета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В шести городах области начаты работы по обустройству площадок во дворах за счет допсредств

Фото: Pnzreg.ru

«Во всех муниципалитетах конкурсный отбор проведен, приступили к работам, которые планируется завершить до наступления холодов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на благоустройство дворовых территорий в 2021 году выделено свыше 120 млн. рублей, из них примерно 50 млн. рублей направлено Пензе: более 24 млн. рублей будет потрачено на обустройство 16 площадок на муниципальной земле, оставшиеся средства планируется предоставить в виде грантов ТСЖ, ЖСК и управляющим компаниям по результатам конкурсного отбора.

Ранее в пресс-службе правительства Пензенской области сообщили, что в 2021 году за счет дополнительных средств намечено благоустроить свыше 30 дворовых территорий в Пензе, более 15 в Кузнецке, по 5–7 в Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области пройдет месячник гражданской обороны В Заречном обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей
Внесены изменения в бюджет Пензенской области на 2021–2023 годы Водители нескольких машин совершили наезд на сбитого пешехода на трассе М5 в черте Пензы
Михаил Дралин выйдет на старт в ходе пятого этапа Российской серии кольцевых гонок На здании центра культурного развития Пензы разместят мемориальную доску Льву Ермину
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама