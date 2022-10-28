Игорь Паньшин и Олег Мельниченко проверили, как проходит подготовка призванных в рамках частичной мобилизации Общество

Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетили один из полигонов, расположенных на территории региона, и проверили, как проходит подготовка призванных в рамках частичной мобилизации.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, Игорь Паньшин пообщался с мобилизованными, особое внимание обратил на то, что все они одеты и экипированы по сезону.

Кроме того, в ходе визита в регион заместитель полпреда осмотрел места временной дислокации, посетил пункты приема личного состава, казармы, столовые, учебные корпуса.

Олег Мельниченко проинформировал Игоря Паньшина о поддержке, оказываемой в Пензенской области мобилизованным и их семьям.

«Дополнительно к тому, что предоставляется министерством обороны, регион оснастил наших бойцов необходимыми в полевых условиях теплыми вещами — термобельем, спальными мешками, перчатками и носками; кроме того, аптечками, резиновыми сапогами, рюкзаками, защитными очками», — перечислил губернатор.

Он добавил, что отдельно в места временной дислокации пензенцев за пределами региона было отправлено 20 тонн дополнительного обеспечения, включая бензиновые генераторы, компрессоры, водяные помпы, ноутбуки, офисную технику, электроинструмент.

«Родственникам мобилизованных оказываем всестороннюю поддержку в решении бытовых проблем. Приняли комплекс льгот — от 50-процентной оплаты за жилищно-коммунальные услуги до бесплатного посещения детских садов, кружков и секций, а также безвозмездного школьного питания с 1 по 11 классы. Первоочередное предоставление социального обслуживания», — уточнил Олег Мельниченко.

«В Пензенской области созданы центры помощи семьям военнослужащих, призванных в период частичной мобилизации. Действуют телефоны горячих линий Минтруда и волонтерского центра «Единой России». На местах вопросы оперативно решают муниципальные администрации», — добавил глава региона.