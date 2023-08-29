Мельниченко прокомментировал подписание соглашений о побратимстве городов Пензенской и Запорожской областей Общество

Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал подписание в Запорожской области соглашений, в соответствии с которыми Кузнецк и Токмак, Сердобск и Пологи стали городами-побратимами.

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«Вчера глава Кузнецка Сергей Александрович Златогорский прибыл в Запорожскую область, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации Токмакского района Алексеем Егоровичем Алиповым. Сегодня соглашение подписали глава Сердобского района Александр Вячеславович Бедикин и и.о. главы ВГА Пологовского района Роман Викторович Сушков, который, кстати, наш земляк. Сделан большой шаг в укреплении дружеских отношений между городами. Уверен, что такое сотрудничество будет полезным для жителей обеих сторон», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 29 августа.

«Пусть эти братские связи с каждым годом только крепнут!» — пожелал Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область оказывает шефскую помощь Токмакскому и Пологовскому районам Запорожской области.

В июне губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве.