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Мельниченко прокомментировал подписание соглашений о побратимстве городов Пензенской и Запорожской областей

17:40 | 29.08.2023 | Общество

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Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал подписание в Запорожской области соглашений, в соответствии с которыми Кузнецк и Токмак, Сердобск и Пологи стали городами-побратимами.

Мельниченко прокомментировал подписание соглашений о побратимстве городов Пензенской и Запорожской областей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вчера глава Кузнецка Сергей Александрович Златогорский прибыл в Запорожскую область, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации Токмакского района Алексеем Егоровичем Алиповым. Сегодня соглашение подписали глава Сердобского района Александр Вячеславович Бедикин и и.о. главы ВГА Пологовского района Роман Викторович Сушков, который, кстати, наш земляк. Сделан большой шаг в укреплении дружеских отношений между городами. Уверен, что такое сотрудничество будет полезным для жителей обеих сторон», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 29 августа.

«Пусть эти братские связи с каждым годом только крепнут!» — пожелал Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область оказывает шефскую помощь Токмакскому и Пологовскому районам Запорожской области.

В июне губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве.

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