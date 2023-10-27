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Депутаты пензенской гордумы приняли решение передать в собственность региона детский лагерь «Солнечная полянка»

18:40 | 27.10.2023 | Общество

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Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе 54-й очередной сессии приняли решение о безвозмездной передаче из муниципальной собственности в собственность Пензенской области детского оздоровительного лагеря «Солнечная полянка».

Депутаты пензенской гордумы приняли решение передать в собственность региона детский лагерь «Солнечная полянка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В настоящее время помещения лагеря и его инженерно-технические коммуникации не соответствуют нормам и требуют проведения капитального ремонта, на что необходимы значительные средства.

Регион планирует привести лагерь в порядок, установить современные модульные корпуса, после чего открыть его для приема детей на летний отдых, сообщает пресс-служба гордумы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил на отлично детскую летную оздоровительную кампанию 2023 года.

По его словам, благодаря тому, что в лагерях «Юность» и «Надежда» установили четыре модульных корпуса, удалось оздоровить большее количество детей.

Ожидается, что два корпуса появятся в лагере «Меридиан».

Кроме того, рассматриваются варианты строительства модульного ФОКа в лагере «Юность», чтобы перевести его на круглогодичный режим работы.

По информации пресс-службы администрации Пензы, в 2023 году в детских лагерях отдохнули более 19 тыс. юных горожан.

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