Пензенская область принимает активное участие в помощи жителям новых регионов, фронту и бойцам на передовой — Турчак Общество

Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. Пензенская область принимает активное участие в помощи жителям новых регионов, фронту и бойцам на передовой. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак после посещения в Пензе форума первичных отделений партии.

Фото: Pnzreg.ru

«Форум первичных отделений «Единой России» в Пензе посвятили волонтерской работе в новых регионах и зоне СВО. С первых дней спецоперации партия развернула там большую гуманитарную миссию, направив более 100 тыс. тонн грузов. И если в начале это были продукты и вещи первой необходимости для мирных жителей, стройматериалы, то теперь во многом это помощь фронту и нашим бойцам на передовой. Пензенская область в этой работе принимает самое активное участие. Регион принял у себя беженцев из Донецка, Мариуполя, Харькова и других городов. Постоянно оказывает шефскую помощь Пологовскому и Токмакскому районам Запорожской области. Региональное отделение партии регулярно отправляет в зону СВО беспилотники, машины, медицину — все, что необходимо парням. Волонтеры делают окопные свечи, плетут маскировочные сети, оказывают поддержку участникам СВО и их семьям», — отметил Андрей Турчак.

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Он подчеркнул, что в этой работе первичным отделениям партии отведена важная роль.

«В первую очередь в том, что касается адресной помощи бойцам и их близким. Они знают каждую такую семью в лицо, сопровождают и оказывают любую поддержку, проактивно», — пояснил секретарь генсовета.

Андрей Турчак добавил, что на базе штаба общественной поддержки, который в регионе развернула «Единая Россия», работает центр подготовки волонтеров гуманитарных миссий.

«Здесь молодогвардейцы и молодежь из других организаций проходят начальную военную подготовку, курсы тактической медицины и управления беспилотниками. Навыки сегодня необходимые — тысячи наших волонтеров работают в зоне СВО, и это может спасти им жизнь и чью-то еще», — написал он.

«Благодарю коллег в региональном отделении партии, всех наших волонтеров за эту работу. Ее невозможно переоценить», — подчеркнул Андрей Турчак.