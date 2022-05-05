В Пензу прибыли более 300 жителей Донбасса Общество

Пенза, 5 мая 2022. PenzaNews. 315 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, прибыли поездом в Пензу в четверг, 5 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, среди них — семьи с детьми, пожилые люди и инвалиды.

Всех прибывших поселят в уже действующих в регионе пунктах временного размещения и обеспечат питанием. Также им окажут необходимую помощь, в том числе медицинскую.

Так, инвалиды, которым требуется процедура диализа, будут проживать в гостинице «Ласточка», чтобы иметь возможность проходить лечение в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область приняла около 2,5 тыс. человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

22 февраля в Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, большинство из них — дети.

2 марта в регион приехали свыше 50 детей-спортсменов, эвакуированных из Донецкой народной республики. Они входят в две команды олимпийского резерва ДНР — по плаванию и спортивной гимнастике.

25 марта в Пензу прибыл поезд с 440 беженцами из Донбасса, среди которых более 100 детей.

27 марта в регион прибыли еще около 460 человек, 17 апреля — свыше 500 человек.

