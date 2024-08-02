В Пензе завершена расчистка пруда по нацпроекту — Росводресурсы Общество

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Расчистка пруда в Октябрьском районе Пензе, которая осуществлялась в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», завершена. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Федерального агентства водных ресурсов.

Фото: Voda.gov.ru

«На реализацию мероприятия в 2021–2024 годах Росводресурсы направили 27,5 млн. рублей. В результате удалось восстановить участок протяженностью 1,2 км, что позволило улучшить экологические условия проживания более 182 тыс. жителей Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что за время расчистки со дна пруда поднято 94 тыс. кубометров донных отложений.

«В результате открылись заиленные родники, циклы обновления воды в водоеме ускорились. Проведенные мероприятия позволили стабилизировать состояние экосистемы водного объекта», — поясняется в тексте.

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В сообщении отмечается, что пруд появился в 1984 году после строительства на ручье без названия узла ГТС.

«С момента ввода объекта в эксплуатацию водоем ни разу не расчищали от донных отложений. Накопленные иловые наносы привели к обмелению пруда, пропускная способность снизилась. В совокупности с зарастанием акватории камышом и болотной растительностью эти факторы усиливали деградацию водного объекта», — указано в пресс-релизе.

В нем приводятся слова руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов Александра Баринова, который заявил, что «восстановительные мероприятия позволят сохранить положительный эффект на несколько ближайших десятилетий».