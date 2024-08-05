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В Пензе на здании управления Роспотребнадзора разместят мемориальную доску Михаилу Перекусихину

18:00 | 05.08.2024 | Общество

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Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Мемориальная доска Михаилу Перекусихину будет размещена на здании №36 на улице Лермонтова в Пензе, где располагается региональное управление Роспотребнадзора. Соответствующее распоряжение подписал председатель облправительства Николай Симонов.

В Пензе на здании управления Роспотребнадзора разместят мемориальную доску Михаилу Перекусихину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Удовлетворить ходатайство управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области о размещении мемориальной доски Перекусихину Михаилу Владимировичу, руководителю управления Роспотребнадзора по Пензенской области в 2015–2023 годах, главному государственному санитарному врачу. Разместить мемориальную доску [...] на фасаде здания, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36», — сказано в документе.

В нем добавляется, что контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы культуры, искусства, реализации госполитики в сфере туризма.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области – главный государственный санитарный врач по региону Михаил Перекусихин умер на 50-м году жизни.

Его похороны прошли на Ново-Западном кладбище Пензы 21 октября 2023 года.

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