Глава Пензы прокомментировал ход работ по благоустройству исторического центра города Общество

Пенза, 20 сентября 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко прокомментировал ход работ по благоустройству исторического центра города.

Фото: T.me/basenkoAN

«Реализуем концептуальное решение по обустройству исторического центра города. Средства на эти цели выделены по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 19 сентября.

По словам Александра Басенко, в настоящее время работы ведутся на территории у памятника «Первопоселенец».

«Ранее демонтировали с ограждения 15 массивных чугунных гербов, каждый весом порядка 150 кг. Подрядчик с помощью пескоструйной обработки очистил их от слоев старой краски, теперь покрывает новой, а затем — патиной. Гербы станут частью архитектурного оформления скульптурной композиции «Первопоселенец». Установим здесь два массивных пятирожковых светильника и два информационных стенда, лавочки и урны. Заиграет красками новая архитектурная подсветка», — уточнил глава города.

Он добавил, что из муниципального бюджета выделены средства на обновление тротуара рядом с памятником.

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«Говорим об участке на улице Кирова от дома №5 до дома №13. Подрядная организация уже демонтировала существующее покрытие, заменила бортовой камень. Эту часть переходной зоны планируем замостить до конца будущей недели и начать ремонт лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю», — пояснил Александр Басенко.

Глава Пензы отметил, что в сквере имени М.Ю. Лермонтова подготовлена площадка под установку павильона туристско-информационного центра и туалетного модуля, которые намечено смонтировать в октябре.

«Одновременно, как я уже рассказывал, идет работа по изготовлению арт-объекта по мотивам абашевской игрушки. Композиция с оленями украсит набережную реки Суры», — написал он.