Олег Мельниченко поздравил энергетиков с профессиональным праздником Общество

Пенза, 22 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником.

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«Ваша отрасль одна из ключевых в народном хозяйстве. Вы обеспечиваете энергоснабжение промышленности, строительства и сельского хозяйства, ЖКХ, всех сфер жизнедеятельности, социальное благополучие граждан», — отметил глава региона.

Он добавил, что на предприятиях энергетического комплекса успешно внедряются инновационные технологии, проходит процесс модернизации, направленный на повышение надежности и безопасности энергообъектов региона.

«В основе заслуженных успехов — ваша активная гражданская позиция, высокий профессионализм, обширные знания, компетентность, целеустремленность и энергия. Особые слова благодарности выражаю славным ветеранам. Вы создали энергетическую систему Пензенской области, долгие годы посвятили избранному делу, подготовили достойную смену — наследников замечательных традиций», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал энергетикам крепкого здоровья, благополучия, счастья, реализации всех намеченных планов, удачи во всех делах и начинаниях.