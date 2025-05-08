20:13:17 Четверг, 8 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Регалии почетных граждан Пензы вручены пятерым ветеранам Великой Отечественной войны

15:28 | 08.05.2025 | Общество

Печать

Пенза, 8 мая 2025. PenzaNews. Регалии почетных граждан Пензы вручены пятерым ветеранам Великой Отечественной войны — Алексею Селиванову, Михаилу Абрамову, Владимиру Бутурову, Анастасии Никитиной и Нине Коноплевой — в преддверии празднования 80-летия Победы.

Регалии почетных граждан Пензы вручены пятерым ветеранам Великой Отечественной войны

Фото: Pgduma.ru

Все они достигли преклонного возраста, поэтому председатель Пензенской городской думы Денис Соболев навестил ветеранов дома, чтобы выполнить почетную миссию.

Читайте также

25 участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы»

Каждому из них он вручил удостоверение, свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы», ленту почета и нагрудный знак.

Денис Соболев поблагодарил ветеранов за подвиг и выразил слова глубокой признательности.

Он также пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и внимания близких, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 мая в ходе торжественной церемонии в правительстве Пензенской области регалии почетных граждан Пензы были вручены четверым участникам Великой Отечественной войны — Виктору Городнову, Николаю Комракову, Эльвире Королевой и Михаилу Пахомову.

6 мая регалии почетного гражданина Пензы вручили участнику Великой Отечественной войны Юрию Акимову. Церемония состоялась во дворе многоквартирного дома, в котором живет ветеран.


Читайте также
В Пензенской области создан совет при губернаторе по развитию информационного общества Житель Пачелмы осужден за мошенничество при получении субсидии на развитие бизнеса
В Пензе женщина похитила телевизор и микроволновую печь из арендуемой квартиры Пензенец лишился около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался уйти из ресторана, не оплатив счет Жительница Пензы перевела на «безопасный счет» более 600 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама