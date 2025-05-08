Регалии почетных граждан Пензы вручены пятерым ветеранам Великой Отечественной войны Общество

Пенза, 8 мая 2025. PenzaNews. Регалии почетных граждан Пензы вручены пятерым ветеранам Великой Отечественной войны — Алексею Селиванову, Михаилу Абрамову, Владимиру Бутурову, Анастасии Никитиной и Нине Коноплевой — в преддверии празднования 80-летия Победы.

Фото: Pgduma.ru

Все они достигли преклонного возраста, поэтому председатель Пензенской городской думы Денис Соболев навестил ветеранов дома, чтобы выполнить почетную миссию.

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Каждому из них он вручил удостоверение, свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы», ленту почета и нагрудный знак.

Денис Соболев поблагодарил ветеранов за подвиг и выразил слова глубокой признательности.

Он также пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и внимания близких, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 мая в ходе торжественной церемонии в правительстве Пензенской области регалии почетных граждан Пензы были вручены четверым участникам Великой Отечественной войны — Виктору Городнову, Николаю Комракову, Эльвире Королевой и Михаилу Пахомову.

6 мая регалии почетного гражданина Пензы вручили участнику Великой Отечественной войны Юрию Акимову. Церемония состоялась во дворе многоквартирного дома, в котором живет ветеран.