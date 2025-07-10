Олег Мельниченко оценил ход строительства двух новых школ в Пензе Общество

Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко оценил ход строительства двух новых школ на территории микрорайонов Дальнее Арбеково и Заря города Пензы.

Фото: T.me/omelnichenko

«Важные для развития областного центра вопросы держу на личном контроле. Сегодня выезжал на стройплощадки социально значимых объектов в растущих микрорайонах Пензы — Дальнее Арбеково и Заря. Здесь живет много молодых семей, нужно создавать им достойные условия для жизни», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 10 июля.

Он напомнил, что по нацпроекту «Молодежь и дети» начато строительство школы в 7-м микрорайоне Арбеково.

«Идем с опережением графика. Нужно использовать все возможности, чтобы дети смогли 1 сентября 2026 года пойти в новую школу», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что в рамках реализации проекта комплексного развития территорий нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется строительство школы на 550 мест в «Лугометрии».

«Практически готов котлован, ведется забивка свай», — уточнил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что важным моментом является транспортная доступность новых микрорайонов.

«По моему поручению на улице Генерала Глазунова обустроена разворотная площадка для автобусов большой вместимости. Это позволило продлить до «Лугометрии» четыре автобусных и один троллейбусный маршрут», — сообщил он.

«Ремонтируем дорогу на улице Новоселов в Заре. Поручил вести основную часть работ ночью, чтобы не перекрывать дорогу и свести к минимуму неудобства для местных жителей», — добавил губернатор.