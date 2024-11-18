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В микрорайоне Арбеково города Пензы появятся две новые школы — губернатор

18:18 | 18.11.2024 | Образование

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Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Две новые школы построят в микрорайоне Арбеково города Пензы в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В микрорайоне Арбеково города Пензы появятся две новые школы — губернатор

Фото: T.me/omelnichenko

«Весь сегодняшний день посвящен вопросам сферы образования, и вот еще одна хорошая новость — в ближайшее время в микрорайоне Арбеково появятся две новые школы. Министерством просвещения РФ окончательно утверждено решение о начале строительства в 2025 году нового учебного заведения на 1,1 тыс. мест в 7-м микрорайоне Арбеково. Кроме того, в проекте бюджета на 2026 год — еще одна школа, в 8-м микрорайоне», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в понедельник, 18 ноября.

«Наша задача — обеспечить переход на школьные занятия в одну смену, чтобы у ребят оставалось больше времени на отдых, занятия спортом и творчеством», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко напомнил, что за неполные четыре года в Пензенской области было построено семь новых современных школ: в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном, в микрорайонах Заря и ГПЗ-24 города Пензы, а также в поселке Мичуринский, селах Чемодановка, Бессоновка и Большой Вьяс.

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