15:13:01 Пятница, 25 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Фестиваль СМИ «А мы из Пензы»

В Пензе презентацию спортшкол решено перенести с площади Ленина на Юбилейную

10:50 | 25.08.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Ежегодная презентация спортшкол, которую изначально планировалось провести на площади Ленина в Пензе в субботу, 2 сентября, состоится на Юбилейной, так как она дает больше возможностей для организации масштабного мероприятия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В Пензе презентацию спортшкол решено перенести с площади Ленина на Юбилейную

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас каждый год все больше и больше организаций участвует в этом мероприятии, поэтому, я думаю, возможностей у нас там даже больше», — прокомментировал он ИА «PenzaNews» перед началом 47-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 25 августа.

Григорий Кабельский выразил надежду на то, что перенос места проведения презентации не скажется на количестве посетителей.

Читайте также

В Пензе 2 сентября пройдет ежегодная презентация спортшкол

«Нам сейчас важно довести [эту информацию] до людей — расклеим объявления в школах, в детских садах, чтобы родители знали. Директора школ доведут до классных руководителей. Я думаю, что все так же будет хорошо», — сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли презентацию спортшкол в будущем проводить именно на Юбилейной площади, Григорий Кабельский пояснил, что этот вопрос будет рассмотрен позже.

«Посмотрим, как [пройдет] в этом году, но я думаю, что все так же будет замечательно, как и в прошлые», — резюмировал он.

В Пензе презентацию спортшкол решено перенести с площади Ленина на Юбилейную

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на площади Ленина в Пензе еще в начале лета был снят асфальт, чтобы уложить плитку. Однако на протяжении длительного времени работы на площади не ведутся. На данный момент она так и остается в неприглядном виде.
Актуальное
Читайте также
Пензенский депутат призвал полицию разобраться с тонированными машинами В Пензе снизилась преступность
Около 2 тыс. пензенцев будут обследованы на наличие риска возникновения болезней В Пензе на вырубку аварийных деревьев направят около 500 тыс. рублей
В Пензе утверждено инвестсоглашение между правительством и «Черкизово-Свиноводство» В Пензе клиент СТО оштрафован за нанесение побоев работнику шиномонтажа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама