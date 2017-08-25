В Пензе презентацию спортшкол решено перенести с площади Ленина на Юбилейную Спорт

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Ежегодная презентация спортшкол, которую изначально планировалось провести на площади Ленина в Пензе в субботу, 2 сентября, состоится на Юбилейной, так как она дает больше возможностей для организации масштабного мероприятия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

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«У нас каждый год все больше и больше организаций участвует в этом мероприятии, поэтому, я думаю, возможностей у нас там даже больше», — прокомментировал он ИА «PenzaNews» перед началом 47-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 25 августа.

Григорий Кабельский выразил надежду на то, что перенос места проведения презентации не скажется на количестве посетителей.

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«Нам сейчас важно довести [эту информацию] до людей — расклеим объявления в школах, в детских садах, чтобы родители знали. Директора школ доведут до классных руководителей. Я думаю, что все так же будет хорошо», — сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли презентацию спортшкол в будущем проводить именно на Юбилейной площади, Григорий Кабельский пояснил, что этот вопрос будет рассмотрен позже.

«Посмотрим, как [пройдет] в этом году, но я думаю, что все так же будет замечательно, как и в прошлые», — резюмировал он.

В Пензе презентацию спортшкол решено перенести с площади Ленина на Юбилейную

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на площади Ленина в Пензе еще в начале лета был снят асфальт, чтобы уложить плитку. Однако на протяжении длительного времени работы на площади не ведутся. На данный момент она так и остается в неприглядном виде.