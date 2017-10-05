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Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в домашней серии игр

08:08 | 05.10.2017 | Спорт

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в домашней серии игр чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов.

Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в домашней серии игр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В минувшую среду, 4 октября, пензенские хоккеисты уступили клубу «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.

Счет на 3-й минуте встречи открыл Иван Крылов из «СКА-Невы». На 6-й минуте Иван Захарчук из «Дизеля» нанес ответный удар по воротам соперника. Вторую шайбу за пензенскую команду также в первом периоде забросил Александр Тарасов.

В начале второй двадцатиминутки игрок санкт-петербургской команды Михаил Тихонов сравнял счет. После этого на льду развернулась упорная борьба — команды поочередно проводили атаке, однако к результату это не приводило.

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Точку в матче поставил Денис Кондратьев из «СКА-Невы», отличившийся на 5-й минуте финального игрового отрезка.

Встреча завершилась со счетом 2:3.

Таким образом, после девяти игр «Дизель» набрал восемь очков и занимает 23 место в турнирной таблице.

Следующую встречу пензенская команда проведет на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в предстоящую пятницу, 6 октября. Соперником выступит «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Эта встреча станет последней в домашней серии игр. После нее «Дизель» отправится в Учалы, где встретится с местным «Горняком», который стал победителем первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2016–2017 годов.
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