Внешнее управление в отношении пензенского «Дизеля» продлено до мая Спорт

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Процедура внешнего управления в отношении пензенского профессионального клуба «Дизель», участвующего в чемпионате Высшей хоккейной лиге, продлена до весны 2018 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Арбитражного суда Пензенской области, на заседании, состоявшемся в понедельник, 30 сентября, было рассмотрено соответствующее ходатайство собрания кредиторов, которые единогласно просили о продлении процедуры внешнего управления на полгода.

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«Суд принял определение о продлении срока процедуры внешнего управления до 11 мая 2018 года», — уточнили в пресс-службе.

Процедура внешнего управления в отношении пензенского профессионального клуба «Дизель» была введена 11 мая 2016 года. Управляющим был назначен член НП «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Абдурахман Абдулаев.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 12 июня 2017, исполнительный директор клуба Вадим Богацков заявил, что долг перед игроками и кредиторами удалось снизить с 62 млн. рублей до 38 млн. рублей и «Дизель» намерен выйти из процедуры банкротства в октябре.