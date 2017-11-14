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Олькова и Чернова в составе сборной России по мини-футболу сыграют против команды Испании

09:53 | 14.11.2017 | Спорт

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Игроки пензенского клуба «Лагуна-УОР» Ксения Олькова и Александра Чернова вошли в состав сборной России по мини-футболу, которая проведет два товарищеских матча с национальной командой Испании 14 и 15 ноября.

Олькова и Чернова в составе сборной России по мини-футболу сыграют против команды Испании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Матчи пройдут в городах Томильосо и Алькасар-де-Сан-Хуан.

В состав национальной команды России также вошли вратари Анастасия Иванова из санкт-петербургской «Авроры» и Екатерина Редько из «МосПолитеха».

На поле честь страны будут защищать Анастасия Дурандина, Елизавета Никитина, Маргарита Семенова и Лиана Юхаева из «Авроры», Дина Данилова и Татьяна Дерипаско из «МосПолитеха», Варвара Бычкова из чешской команды «Словацко», Татьяна Кулешова из «Снежаны-Котельники», Александра Самородова из «Запсибколледжа», а также Марина Федорова из «Рязани-ВДВ», сообщает пресс-служба «Лагуны-УОР».
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