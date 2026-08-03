В Пензе преподаватель вуза обвиняется в мошенничестве Криминал

Пенза, 3 августа 2026. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», предъявлено преподавателю одного из вузов Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Следственной частью следственного управления УМВД России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. Обвинение предъявлено жителю областного центра 1993 года рождения — преподавателю одного из региональных вузов. По данным следствия, фигурант, используя свое служебное положение, в течение двух лет обманом похищал денежные средства у студентов, обещая им содействие в получении надбавок к стипендии. При этом реальных полномочий в решении подобных вопросов он не имел», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что противоправная деятельность обвиняемого была пресечена в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудников полиции и УФСБ России по Пензенской области.

«Правоохранители выявили четыре подобных факта за период с 2023 по 2025 годы. Общая сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.