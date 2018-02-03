Пензенская область опустилась на 50 место в рейтинге командных игровых видов спорта Спорт

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская область опустилась на 50 строчку рейтинга командных игровых видов спорта в России, который представлен фондом «Петербургская политика» и газетой «Спорт-Экспресс».

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По результатам оценки достижений пензенских клубов, выступающих в ведущих лигах по наиболее популярным видам спорта, на 1 января 2018 года область получила 5 тыс. 670 баллов.

Лидером стала Москва с показателем 114 тыс. 951 балл. Также в тройку лидеров вошли Татарстан — 64 тыс. 973 балла и Санкт-Петербург — 57 тыс. 980.

По отдельным видам спорта у Пензенской области наблюдаются следующие результаты: в футболе регион поднялся с 57 на 55 место, в хоккее с шайбой — с 27 на 25, в баскетболе опустился с 32 на 33 строчку, а в волейболе занял 37–39 места, в то время как ранее располагался на 37–38.

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Пензенская область ослабила позиции в мини-футболе, опустившись с 13 на 15 место, однако укрепила их в регби, поднявшись на четвертое место с восьмого.

Рейтинг командных игровых видов спорта в Российской Федерации публикуется с июля 2013 года два раза в год. Он составляется на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах — футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве и водное поло.

Пензенская область в разное время показывала занимала следующие позиции: в 2013 году — 59 место, в 2014 году — 51-е и 41-е, в 2015 году — 42-е и 39-е, в 2016 году — 46-е и 48–49-е, в 2017 году — 49-е и 46–47-е, в 2018 году — 50-е.