Опубликованы номера абонементов, обладатели которых выиграли призы от «Дизеля» Спорт

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Результаты розыгрыша призов, проведенного среди обладателей абонементов на матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов с участием пензенского «Дизеля», обнародованы на сайте клуба.

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Согласно представленным данным, главный приз — автомобиль «Lada 4x4» — выиграл пожилой болельщик, который в начале сезона купил пенсионный абонемент №64.

Еще двое пенсионеров и один обладатель vip-абонемента получат по телевизору.

Двое болельщиков, один из которых является студентом, стали обладателями новых холодильников.

Два ноутбука разыграно среди владельцев сезонных абонементов.

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Еще четверо любителей хоккея, в том числе двое пенсионеров, выиграли по велосипеду.

Помимо этого, по результатам розыгрыша были определены обладатели трех стиральных машинок, гироскутера, трех планшетов, двух смартфонов, квадрокоптера, двух моющих пылесосов, шести микроволновых печей и трех кофеварок.

Розыгрыш призов проводился среди физических лиц, купивших абонемент на посещение хоккейных матчей ВХЛ в период с 1 октября 2017 года по 15 февраля 2018 года включительно.

Всего в нем участвовало 242 абонемента на матчи пензенского «Дизеля», в том числе 106 сезонных, 66 пенсионных, 32 детских, шесть подростковых, два студенческих, а также по 10 «Vip №2», «Vip №3» и «Vip №4».