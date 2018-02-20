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Опубликованы номера абонементов, обладатели которых выиграли призы от «Дизеля»

13:09 | 20.02.2018 | Спорт

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Результаты розыгрыша призов, проведенного среди обладателей абонементов на матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов с участием пензенского «Дизеля», обнародованы на сайте клуба.

Опубликованы номера абонементов, обладатели которых выиграли призы от «Дизеля»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, главный приз — автомобиль «Lada 4x4» — выиграл пожилой болельщик, который в начале сезона купил пенсионный абонемент №64.

Еще двое пенсионеров и один обладатель vip-абонемента получат по телевизору.

Двое болельщиков, один из которых является студентом, стали обладателями новых холодильников.

Два ноутбука разыграно среди владельцев сезонных абонементов.

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Еще четверо любителей хоккея, в том числе двое пенсионеров, выиграли по велосипеду.

Помимо этого, по результатам розыгрыша были определены обладатели трех стиральных машинок, гироскутера, трех планшетов, двух смартфонов, квадрокоптера, двух моющих пылесосов, шести микроволновых печей и трех кофеварок.

Розыгрыш призов проводился среди физических лиц, купивших абонемент на посещение хоккейных матчей ВХЛ в период с 1 октября 2017 года по 15 февраля 2018 года включительно.

Всего в нем участвовало 242 абонемента на матчи пензенского «Дизеля», в том числе 106 сезонных, 66 пенсионных, 32 детских, шесть подростковых, два студенческих, а также по 10 «Vip №2», «Vip №3» и «Vip №4».
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