Опубликованы номера абонементов, обладатели которых выиграли призы от «Дизеля»

Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Результаты розыгрыша призов, проведенного среди обладателей абонементов на матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов с участием пензенского «Дизеля», обнародованы на сайте клуба.
Еще четверо любителей хоккея, в том числе двое пенсионеров, выиграли по велосипеду.
Помимо этого, по результатам розыгрыша были определены обладатели трех стиральных машинок, гироскутера, трех планшетов, двух смартфонов, квадрокоптера, двух моющих пылесосов, шести микроволновых печей и трех кофеварок.
Розыгрыш призов проводился среди физических лиц, купивших абонемент на посещение хоккейных матчей ВХЛ в период с 1 октября 2017 года по 15 февраля 2018 года включительно.
Всего в нем участвовало 242 абонемента на матчи пензенского «Дизеля», в том числе 106 сезонных, 66 пенсионных, 32 детских, шесть подростковых, два студенческих, а также по 10 «Vip №2», «Vip №3» и «Vip №4».
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