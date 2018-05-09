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Двое пензенских пловцов стали призерами первенства России

11:39 | 09.05.2018 | Спорт

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Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Двое представителей пензенской областной СШОР водных видов спорта — Егор Павлов и Сергей Исаев — принесли первые медали в копилку сборной региона на первенстве России по плаванию в Саранске.

Двое пензенских пловцов стали призерами первенства России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Егор Павлов, который является воспитанником Натальи Абрамовой, стал серебряным призером на дистанции 200 метров баттерфляем.

Сергей Исаев, занимающийся под руководством Ларисы Черняевой, завоевал «бронзу» на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Как сообщается на сайте областной СШОР водных видов спорта, всего регион на соревнованиях представляют 18 спортсменов: 16 воспитанников этого учреждения, а также по одному пловцу из зареченской СДЮСШОР «Союз» и ДЮСШ рабочего поселка Мокшан.

Состязания завершатся 11 мая.

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