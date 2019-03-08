Бывший тренер пензенского «Зенита» стал наставником воронежского «Факела» Спорт

Пенза, 8 марта 2019. PenzaNews. Игорь Пывин, который был наставником пензенского футбольного клуба «Зенит» в 2017 году, официально назначен главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На посту главного тренера произошла рокировка, отражающая реальное положение дел в нашей команде. Игорь Пывин, по факту возглавлявший тренерский штаб «Факела» с начала сезона, в конце прошлого года поступил в Академию тренерского мастерства, после чего получил право де-юре возглавлять «Факел», что отныне отражено и в заявочном листе», — прокомментировали в пресс-службе футбольного клуба.

В «Факеле» уточнили, что Сергей Волгин, формально исполнявший обязанности главного тренера продолжает работу в клубе в качестве одного из помощников Игоря Пывина.

Впервые в новом статусе Игорь Пывин будет с воронежской командой на матче с волгоградским «Ротором» в воскресенье, 10 марта.

Читайте также

В Пензе суд прекратил дело о банкротстве МАУ «Футбольный клуб «Зенит»

Пывин Игорь Вячеславович родился в Воронеже 4 августа 1967 года.

Является воспитанником воронежского футбола. Начал заниматься этим видом спорта с 11 лет.

Его первым профессиональным клубом стала «Стрела».

С 1989 по 1990 годы выступал в семилукском «Химике».

Впоследствии играл в воронежском «Буране», который после распада СССР стартовал в турнире любителей.

Читайте также

Пензенский «Зенит» задолжал футболистам и сотрудникам более 3 млн. рублей

Второй круг сезона 1992 года начал в «Факеле», однако в Высшей лиге провел лишь семь матчей.

В 1995 году перешел в норвежский «Стриндхейм».

С 1996 по 2007 годы играл в лискинском «Локомотиве».

Всего в чемпионатах СССР и России на профессиональном уровне провел 510 матчей, в которых забил 56 мячей.

С января 2007 года работал наставником выступающего в первенстве Воронежской области дубля лискинского «Локомотива», с 5 сентября того же года — главный тренер основного состава.

26 декабря 2008 года получил аттестацию категории «B».

В феврале 2017 года стал главным тренером пензенского Зенита вместо Михаила Соловьева. Через четыре месяца он покинул этот пост.