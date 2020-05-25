Нападающий пензенского «Дизеля» Владислав Барулин продолжит карьеру в ЦСКА Спорт

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Нападающий Владислав Барулин, который на протяжении последних трех сезонов играл за пензенский клуб «Дизель», участвующий в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), продолжит спортивную карьеру в московском ЦСКА, выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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«Безусловно, для нас это большая потеря», — прокомментировал переход исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов.

Вместе с тем, по его словам, руководство клуба благодарно спортсмену за совместную работу.

Тот факт, что, согласно регламенту «Высшей хоккейной лиги – кубка Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, «Дизель» получит от ЦСКА компенсацию за переход хоккеиста, имеющего статус ограниченно свободного агента, Владимир Романов назвал примером идеального сотрудничества команды и спортсмена.

«Когда мы подписывали новый контракт, Влад говорил, что хочет играть за «Дизель» так, чтобы команда КХЛ им не просто заинтересовалась, а была готова выплатить за него компенсацию, предусмотренную регламентом. Таким образом, даже уходя, игрок принес пользу клубу», — отметил исполнительный директор «Дизеля».

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, за три сезона Владислав Барулин провел 128 матчей, в которых набрал 80 очков (44 шайбы и 36 передач). В минувшем сезоне с 42 очками в активе он стал лучшим бомбардиром «Дизеля».