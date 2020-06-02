Продлен контракт с главным тренером пензенского «Дизеля» Алексеем Ваулиным Спорт

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Контракт с главным тренером пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), Алексеем Ваулиным продлен до конца сезона 2020–2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предстоящий сезон станет для Алексея Ваулина третьим в роли наставника «Дизеля».

Алексей Ваулин — воспитанник пензенской школы хоккея. Большую часть карьеры провел в Пензе, выступая за «Дизелист», затем за «Дизель». Тренерскую карьеру начинал в «Дизеле-2», после чего работал с юношеской и молодежной командами.

В сезоне 2016–2017 годов привел «Дизелист» к серебряным медалям первенства НМХЛ, а на следующий год команда под его руководством впервые в истории стала победителем первенства.

В сезоне 2020–2021 годов «Дизель» под руководством Алексея Ваулина впервые за 5 лет вышел в плей-офф ВХЛ.