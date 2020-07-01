Иван Белозерцев сообщил, что ему удалось пройти по центру Пензы пешком Политика

Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил в Instagram новую публикацию, в которой сообщил, что ему удалось пройти по центру Пензы пешком.

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«Сегодня удалось пройти по центру Пензы пешком: от начала Московской до Спасского кафедрального собора, где устанавливали памятник Петру и Февронии Муромским. А на площади в этот момент был пробный пуск фонтана. Пока скромно, без подсветки и не в полную силу», — написал он в минувшую среду, 1 июля.

Свою публикацию глава региона сопроводил небольшим видео. На кадрах запечатлено, что во время прогулки по улице Московской Иван Белозерцев был без маски, а при общении с другими людьми не соблюдал социальную дистанцию, которая является одной из мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.