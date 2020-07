Иван Белозерцев сообщил, что ему удалось пройти по центру Пензы пешком

View this post on Instagram

Сегодня удалось пройти по центру Пензы пешком: от начала Московской до Спасского кафедрального собора, где устанавливали памятник Петру и Февронии Муромским. А на площади в этот момент был пробный пуск фонтана. Пока скромно, без подсветки и не в полную силу #Пенза #Пензаменяется #фонтан #Спасскийсобор #пешкомпогороду