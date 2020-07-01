EN
18:29:43 Четверг, 2 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 118 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 869 человек выписаны, 43 пациента умерли

Иван Белозерцев сообщил, что ему удалось пройти по центру Пензы пешком

09:35 | 02.07.2020 | Политика

Печать

Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил в Instagram новую публикацию, в которой сообщил, что ему удалось пройти по центру Пензы пешком.

Иван Белозерцев сообщил, что ему удалось пройти по центру Пензы пешком. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня удалось пройти по центру Пензы пешком: от начала Московской до Спасского кафедрального собора, где устанавливали памятник Петру и Февронии Муромским. А на площади в этот момент был пробный пуск фонтана. Пока скромно, без подсветки и не в полную силу», — написал он в минувшую среду, 1 июля.

Свою публикацию глава региона сопроводил небольшим видео. На кадрах запечатлено, что во время прогулки по улице Московской Иван Белозерцев был без маски, а при общении с другими людьми не соблюдал социальную дистанцию, которая является одной из мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Новости партнеров
Читайте также
Пенза не вошла в число первых 20 городов, которым присвоят звание «Город трудовой доблести» Пенза получила первую партию гуманитарной помощи из Китая
На улице Лермонтова в Пензе планируется открыть второй корпус художественного училища В Пензенской области за ходом голосования следили около 6 тыс. наблюдателей
В Пензенской области оштрафован мужчина, который помог убийце скрыть следы преступления В Пензенской области в ходе голосования зафиксировали три вида провокаций
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама