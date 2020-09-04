В Пензе не планируют продавать абонементы на матчи «Дизеля» Спорт

Пенза, 4 сентября 2020. PenzaNews. Продажа абонементов на матчи клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), не планируется в Пензе в связи с нестабильной эпидобстановкой по коронавирусу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

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«В случае изменения эпидобстановки и увеличения допустимого числа зрителей — более 50% [от вместимости трибун] — вопрос о продаже абонементов на оставшиеся матчи будет рассматриваться», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что продажа билетов на первые домашние матчи стартует за 5 дней до игр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

