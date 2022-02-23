Такой студент, как лыжник Большунов, попадается раз в 50 лет — Лутков Спорт

Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. Лыжник Александр Большунов, который учится в Пензенском государственном университете по индивидуальному плану в щадящем режиме, является гордостью вуза и всей страны; такие студенты попадаются раз в 50–100 лет. Об этом РИА Новости заявил старший тренер сборной университета по лыжным гонкам Александр Лутков.

Фото: Granada, Wikipedia.org

По его словам, Александр Большунов в 2021 году поступил в ПГУ на очное обучение по двухлетней программе магистратуры «Педагогическое образование. Физкультурное образование» и будет защищать диссертацию в 2023 году.

Он отметил, что спортсмену не всегда удается участвовать в занятиях, часть из которых сейчас проводится дистанционно.

«Мы прекрасно понимаем, что он находится в составе сборной команды России по лыжным гонкам, у него очень много учебно-тренировочных сборов. Естественно, когда-то он выходит [на онлайн-занятия в вузе], когда-то не выходит, то есть это у нас такой щадящий режим, то есть ему, конечно, дается возможность индивидуального плана подготовки, индивидуального плана обучения. [...] Мы продлеваем ему учебную сессию, то есть полностью индивидуальный график. Мы понимаем прекрасно, что это ведущий спортсмен мира, самый лучший спортсмен мира. Естественно, адаптируем под него учебный процесс», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что до поступления в магистратуру Александр Большунов четыре года учился в ПГУ по программе бакалавриата.

«Хорошо учился. То же самое — шли ему [навстречу], такой же индивидуальный график обучения. [...] В 2017 году поступил, в 2018 году у нас были Олимпийские игры в Южной Корее. Естественно, он тоже готовился в таком смешанном режиме [...] без отрыва от производства. Он все успевает делать, он молодец», — подчеркнул Александр Лутков.

По словам тренера, весь период пребывания Александра Большунова в Китае он постоянно поддерживал с ним связь и поздравлял с каждой гонкой.

«Естественно, гордимся. Такие студенты попадаются, может быть, раз в 50–100 лет. Это реально гордость России. Мы рады, что он поступил именно к нам, что выбрал именно Пензенский государственный университет», — добавил Александр Лутков.

Александр Большунов завоевал на Олимпийских играх в Пекине пять медалей: три «золота» — в скиатлоне, эстафете и масс-старте, «серебро» в гонке на 15 км с раздельным стартом и «бронзу» в командном спринте классическим стилем.

Спортсмен был выбран знаменосцем российской сборной. На церемонии закрытия Игр он пронес флаг Олимпийского комитета России.