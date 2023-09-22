Александр Большунов поступил в аспирантуру ПГУ Спорт

Пенза, 22 сентября 2023. PenzaNews. Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поступил в аспирантуру Пензенского государственного университета.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте вуза, прославленный спортсмен успешно сдал экзамены и 21 сентября был зачислен в институт физической культуры и спорта на научную специальность «Теория и методика спорта».

С поступлением его поздравили президент ПГУ Владимир Волчихин и директор ИФКиС Елена Дворянинова.

В 2017 году Александр Большунов стал студентом пензенского госуниверситета. В 2021-м он окончил бакалавриат, летом 2023-го — защитил диплом в магистратуре по специальности «Педагогическое образование (физкультурное образование)».

Александр Большунов на Олимпийских играх в Пекине завоевал пять медалей: три «золота» — в скиатлоне, эстафете и масс-старте, «серебро» в гонке на 15 км с раздельным стартом и «бронзу» в командном спринте классическим стилем.

Спортсмен был выбран знаменосцем российской сборной. На церемонии закрытия Игр он пронес флаг Олимпийского комитета России.