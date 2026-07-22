В Заречном обновленная трасса для автомодельного спорта готова к приему соревнований Спорт

Заречный, 22 июля 2026. PenzaNews. Обновленная трасса для автомодельного спорта, расположенная в Заречном Пензенской области около центра детского технического творчества, готова к приему соревнований. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

Фото: канал Алексея Костина в мессенджере «Макс»

«В прошлом году зареченский центр детского технического творчества (бывшая станция юных техников) благодаря участию в грантовом конкурсе «Люди и города» получил финансирование — почти 3 млн. рублей. И теперь в нашем городе появилась первая в стране трасса для соревнований по автомоделизму, которая соответствует всем стандартам Федерации автомодельного спорта России и принадлежит системе образования. Мы полностью заменили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку в соответствии с действующими требованиями, обновили ограждение вокруг трассы, возвели новую подпорную стенку», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 22 июля.

По словам Алексея Костина, с 18 по 20 августа в Заречном пройдет всероссийская научно-техническая олимпиада среди учащихся по автомоделированию.

«В ее рамках состоится первенство России по радиоуправляемым автомоделям (шоссе, открытая трасса). Уже на данный момент зарегистрировались на участие более 60 ребят от 7 до 17 лет, всего мы ждем около 100 гостей из других городов», — уточнил он.

Глава Заречного добавил, что с 21 по 23 августа город примет Кубок России по автомодельному спорту.

«Соберутся участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Нижнего Новгорода, Сургута, Снежинска, Омска, Новосибирска, Тюмени, Таганрога и других городов. Уверен, это будет зрелищное и захватывающее событие! Обязательно приходите поболеть за наших!» — написал он.

Алексей Костин также указал телефоны, по которым можно узнать информацию о возможности въезда в ЗАТО болельщиков, не проживающих в Заречном.