В Заречном приступили к ремонту трассы для автомодельного спорта

Заречный, 20 мая 2026. PenzaNews. Ремонт трассы для автомодельного спорта, расположенной около центра детского технического творчества, начат в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

Фото: канал Алексея Костина в мессенджере «Макс»

«Открываем новые возможности для юных зареченцев. Приступили к ремонту автомодельной трассы около центра детского технического творчества (бывшая станция юных техников). В прошлом году СЮТ участвовал в грантовом конкурсе «Люди и города» и получил самый большой грант в направлении «Образование» — поддержку в размере почти 3 млн. рублей. И вот уже в июне в Заречном появится единственная в стране трасса для соревнований по автомоделизму, соответствующая стандартам Федерации автомодельного спорта России, которая принадлежит системе образования», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 20 мая.

По словам Алексея Костина, 21-23 августа Заречный примет Кубок России по автомодельному спорту.

«География участников обещает быть широкой», — отметил глава ЗАТО.

Он уточнил, что на сегодняшний день поступили заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Нижнего Новгорода, Сургута, Снежинска, Омска, Новосибирска, Тюмени, Таганрога и других городов.

«Так вместе с городским департаментом образования под руководством начальника Светланы Витальевны Чернышовой продолжаем системную работу по созданию условий, чтобы наши ребята не просто посещали кружки и секции, а могли всерьез заниматься техническим творчеством, выступать на соревнованиях всероссийского уровня, даже не выезжая за пределы родного города. Чтобы потом, открыв для себя увлекательный мир науки и техники, возможно, связали с этим свою будущую профессию», — подчеркнул Алексей Костин.


