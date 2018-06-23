Пензенское правительство постановило провести отчуждение домашней птицы в двух подворьях АПК

Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Правительство Пензенской области постановило провести отчуждение домашней птицы всех возрастов и изъятие продукции птицеводства на территории двух частных домовладений в рабочем поселке Колышлей, которые 18 июня были признаны эпизоотическими очагами высокопатогенного гриппа птиц.

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Документ, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», подписан губернатором Иваном Белозерцевым в минувшую пятницу, 22 июня.

Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами в результате отчуждения, составит 175 рублей за 1 кг живого веса мяса птицы и 62 рубля за десяток яиц.

Для проведения соответствующих мероприятий создана специальная комиссия.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Прокуратура начала проверку в связи с гриппом птиц в Пензенской области

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением губернатора Пензенской области от 18 июня были введены ограничительные мероприятия в связи с обнаружением эпизоотических очагов высокопатогенного гриппа птиц в двух подворьях в рабочем поселке Колышлей.

21 июня карантин был объявлен еще на четырех территориях: в Колышлейском районе — в частных хозяйствах и на площадках ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате»); в Лопатинском — в подворьях; а также в Бековском — в центре родительского стада «Вертуновский» АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»).

По предварительным оценкам, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.

22 июня число районов, в которых начали действовать ограничительные мероприятия, достигло четырех: к Колышлейскому, Лопатинскому и Бековскому добавился Белинский.

В связи с птичьим гриппом в Пензенской области прокуратура начала проверку, в ходе которой сотрудники надзорного ведомства выяснят, каким образом районными станциями по борьбе с болезнями животных соблюдались требования законодательства при утилизации биологических отходов.