Пензенская область отмечена как регион с высоким приростом молочной продуктивности АПК

Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства России отметило Пензенскую область в числе регионов, в которых по итогам семи месяцев 2018 года достигнут наибольший прирост молочной продуктивности (+433 кг).

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Также среди них названы Амурская область (+491 кг), Краснодарский край (+443 кг), Карелия (+428 кг) и Курганская область (+424 кг).

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По данным Минсельхоза России, за семь месяцев текущего года средний надой в расчете на одну корову молочного стада в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 3 тыс. 856 кг. Это на 102 кг или на 2,7% больше соответствующего уровня 2017 года.

За период с января по июль производство молока в сельскохозяйственных организациях страны составило 9,66 млн. тонн, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший прирост производства молока наблюдается в сельхозорганизациях Краснодарского края (+47,6 тыс. тонн, 9,2%), Воронежской области (+38,9 тыс. тонн, 11,3%), Калужской (+28,7 тыс. тонн, 19,4%), Новосибирской (+20,8 тыс. тонн, 6,2%), Тюменской (+16,8 тыс. тонн, 9,7%) и Липецкой (+16,1 тыс. тонн, 15,7%).