Белозерцев пока не может побудить застройщиков выйти на проблемные объекты «Пензастроя» Общество

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, который в конце августа анонсировал скорый выход застройщиков на некоторые проблемные объекты долевого строительства, что затем подтвердил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов в контексте дома на улице Ново-Казанской ОАО «Пензастрой», теперь заявил, что до октября не может побудить какую-либо организацию приступить к завершению многоэтажек этой компании.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«До 1 октября идет процедура конкурсного управления. До этого я не могу сказать новым застройщикам: «Иди и достраивай». Надо подготовительную работу завершить», — сказал глава региона в интервью газете «Коммерсантъ» (Саратов), которое опубликовано в выпуске №165 от 12 сентября.

Читайте также

Дольщики заявили, что пензенское правительство «закрывает двери» перед ними

Отвечая на вопрос о том, согласны ли инвесторы заходить на площадки, Иван Белозерцев пояснил, что «они понимают авторитет власти, необходимость решения этой проблемы».

«В убыток они работать не должны на объектах, но и на сверхприбыль тоже рассчитывать не надо. Много сложных юридических вопросов, но все у нас идет по плану. В этом году мы начнем достраивать дома», — добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале текущей недели пензенские обманутые дольщики, объединившиеся в «Бездомный полк», заявили, что чиновники областного правительства «закрывают двери» перед ними, не желая приглашать представителей инициативных групп на совещания, на которых обсуждаются вопросы о достройке проблемных объектов.