Как в Пензенской области выстраивают работу с инвесторами? Статьи

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, за 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в экономику региона составил около 54 млрд. рублей.

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По состоянию на середину декабря 2019 года на сопровождении у АО «Корпорация развития Пензенской области», по информации регионального министерства экономики, находится 32 инвестиционных проекта с общим объемом вложений 73,5 млрд. рублей.

Среди тех, которые реализованы в уходящем году или вступили в завершающую стадию: строительство комплекса по производству инкубационного яйца индейки ООО «Авиаген Торкейз Рус» с инвестициями в 2,5 млрд. рублей, организация выпуска поролона ГК «ФомЛайн» — 1,8 млрд. рублей, модернизация сырного завода ООО «Хохланд Руссланд» — 1,5 млрд. рублей, открытие высокотехнологичного комплекса по выращиванию шампиньонов ООО «Грибная компания» с объемом вложений 1,5 млрд. рублей, а также обновление бумагоделательной машины №2 ОАО «Маяк» (1,3 млрд. рублей), возведение домостроительного комбината по выпуску бетонных домокомплектов ООО «СМЦ» (1,2 млрд. рублей) и другие.

В числе проектов, реализуемых в области и предполагающих значительные вложения, на себя обращают внимание строительство завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 275 тыс. тонн зерна в год на территории индустриального парка «Сердобский» (ООО «Технокорд», объем инвестиций 21 млрд. рублей), создание в Пензенском районе свиноводческого комплекса на 440 тыс. голов (ПАО «Группа «Черкизово», 6 млрд. рублей), открытие молочно-товарного комплекса на 5,2 тыс. голов в Сердобском районе (ООО «УК «Русмолко», 4,5 млрд. рублей) и сразу несколько проектов группы компаний «Дамате». Если говорить о наиболее крупных из них, то это расширение комплекса по промышленному выращиванию индейки до 155 тыс. тонн готовой продукции в год с инвестициями в 15,6 млрд. рублей, строительство завода по глубокой переработке мяса стоимостью почти 6,9 млрд. рублей, создание предприятия по выпуску кошерной продукции и консервов с объемом вложений 2,2 млрд. рублей, возведение резервного блока по выращиванию индейки стоимостью 2,2 млрд. рублей.

Открытие комбикормового завода и элеватора ГК «Дамате» в Нижнем Ломове, 23 октября 2019 г.

Условия для инвесторов

Безусловно, интенсивность привлечения инвестиций зависит от ряда факторов. Одним из ключевых является поддержка со стороны власти.

С 2009 года действует закон «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области». Им предусмотрены налоговые льготы, которыми могут воспользоваться вновь созданные предприятия (сроком действия до двух лет), сельхозтоваропроизводители, крупные инвесторы с объемом вложений свыше 8 млрд. рублей, резиденты территорий опережающего развития, центров регионального развития, индустриальных парков и промышленных технопарков.

К тому же не так давно депутаты Законодательного собрания Пензенской области ввели льготы для промышленных предприятий.

В зависимости от категории инвестора преференции предоставляются по налогам на имущество, на прибыль, по земельному и транспортному налогам, по упрощенной системе налогообложения, а также по взносам во внебюджетные фонды на срок от 3 до 10 лет.

Как отмечают в министерстве экономики Пензенской области, наиболее востребованной формой господдержки, являются налоговые льготы, предоставляемые на основании инвестиционного соглашения. Данная поддержка на фоне остальных выделяется тем обстоятельством, что фактически при вложении инвестиций и создании рабочих мест с компании временно снимается обязанность полностью или частично уплачивать ряд налогов в региональный бюджет. Это положительным образом влияет на общий финансовый результат.

Помимо этого, в регионе используется патронажный сертификат губернатора. Он носит не финансовый характер, а придает реализуемому проекту особый статус, помогая проходить административные процедуры в первоочередном порядке.

Предусмотрены и капитальные вложения в объекты государственной собственности. В рамках поддержки инвестиционных проектов правительство области может принять решение о создании коммуникаций к стройплощадкам — строительстве автомобильных дорог либо прокладке газопроводов.

Синергия власти и бизнеса

Значительный объем инвестиций, привлекаемых в субъект федерации, приходится на агропромышленный комплекс. Активную деятельность ведет, например, группа компаний «Дамате».

«Пензенская область — один из наиболее комфортных регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности. Совокупные инвестиционные вложения «Дамате» в экономику Пензенской области за семь лет работы компании приблизились к 60 млрд. рублей и продолжают расти», — подчеркивает соучредитель и генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Он убежден, что реализация таких крупных проектов возможна только при целенаправленном и эффективном сотрудничестве бизнеса и власти.

Регион помогает с созданием инженерной инфраструктуры и предоставляет льготы, а взамен получает устойчивый рост производства мяса птицы и кормов, новые рабочие места, в том числе в смежных отраслях, и налоги — по данным компании, за 9 месяцев 2019 года их уже перечислено свыше 1 млрд. рублей. В итоге выигрывают обе стороны.

Взгляд в перспективу

По сведениям Минэкономики региона, в 2020 году планируется завершить пять крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений почти в 35 млрд. рублей. Предполагается создание около 1,6 тыс. рабочих мест.

Так, в частности, ожидается, что «Дамате» расширит комплекс по промышленному выращиванию индейки и построит завод по глубокой переработке мяса, «Русмолко» возведет молочно-товарный комплекс, «Черкизово» запустит все 11 откормочных площадок свиноводческого комплекса, а «ФомЛайн» вслед за производством поролона наладит выпуск матрасов.

В ведомстве обращают внимание на то, что инвесторов привлекают не только предлагаемые в регионе меры поддержки, но и отлаженная работа по сопровождению бизнеса в режиме одного окна. Для этих целей под каждый крупный и значимый проект формируется рабочая группа во главе с председателем правительства Пензенской области Николаем Симоновым. Вопросы, связанные с получением различного рода разрешений, документаций, прохождением экспертиз, решаются в оперативном режиме.

Встречи с губернатором

Нередко рабочие встречи с инвесторами — как потенциальными, так и теми, которые уже вкладывают деньги на территории субъекта федерации — проводит лично губернатор Иван Белозерцев. Для бизнеса это возможность напрямую адресовать актуальные вопросы первому лицу региона, получить на них четкие ответы и наметить дальнейшие шаги.

Встреча Ивана Белозерцева с Константином Гозманом. Фото: Pnzreg.ru

Последняя подобная встреча состоялась в правительстве Пензенской области 17 декабря. Генеральный директор агропромышленного холдинга «Дороничи» Константин Гозман рассказал Ивану Белозерцеву о перспективах реализации нового инвестпроекта в сфере птицеводства. Он связан с развитием такого направления, как выпуск инкубационного куриного яйца. В качестве объектов производственной деятельности потенциальный инвестор выбрал две площадки в Пачелме. Проект по возобновлению деятельности местной птицефабрики предусматривает проведение реконструкции в два этапа.

Оценив перспективы и возможности реализации инвестпроекта, губернатор выразил готовность оказать предприятию необходимое организационное содействие.

«Мы заинтересованы в развитии бизнеса на пензенской земле. [...] У нас есть такая особенность: правительство региона сопровождает реализацию инвестиционных проектов, оказывает всестороннюю помощь инвесторам в открытии новых предприятий», — сказал Иван Белозерцев.

По итогам встречи стороны договорились взаимодействовать в рабочем порядке, а в следующий раз обсудить конкретные параметры реализации проекта.

Наталья Зыкова