Собственники жилья в ЖК «Райки» приступают к ремонту долгожданных квартир Статьи

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Собственники квартир первой очереди ЖК «Райки», которые уже получили все необходимые документы на жилье и ключи, постепенно приступают к ремонту. Кто-то ставит новые входные двери, другие занимаются заливкой полов и выравниваем стен до идеального состояния, третьи находятся на этапе обсуждения идей с отделочниками и покупки строительных материалов.

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Этим долгожданным и приятным хлопотам предшествовало много событий на протяжении ряда лет — процедура банкротства ОАО «Пензастрой», смена конкурсного управляющего, выход на объект «Термодома», который за год с небольшим сумел достроить первую очередь дома, создание ЖСК, и, конечно же, многочисленные митинги и одиночные пикеты обманутых дольщиков.

«Главное — чтобы нас заметили»

«Нас называли даже «люди-бутерброды», потому что мы стояли с плакатами с двух сторон. [...] Мы сказали: «Да зовите хоть горшком, только в печку не ставьте, отдайте наши квартиры», — вспоминает член правления ЖСК «Единый», активист объединения дольщиков «Бездомный полк» и владелец одной из квартир в ЖК «Райки» Михаил Крапп.

Сегодня уже с улыбкой он рассказывает о том, как с флагом «Бездомного полка» участвовал во флешмобе «Голый спуск» на горнолыжной трассе в Хвалынске, о проведенном дольщиками чемпионате по футболу, о поездках в Саранск и в Москву и других акциях, призванных обратить внимание власти и общественности на проблему, с которой столкнулись люди.

Для того чтобы контролировать работу конкурсного управляющего, был сформирован комитет кредиторов. Именно он не допустил продажи недостроенного жилья, таким образом сохранив права и средства дольщиков, вложенные в строительство. Со сменой управляющего ситуация перестала быть безнадежной.

«Новый конкурсный управляющий Виноградов Владимир Юрьевич [...] отдал все объекты на достройку, в том числе коммерческие помещения, ведь у нас они вообще законом не защищены — инвесторы, которые вложили деньги. Если мы покупали квартиры в разных домах стоимостью от 35 до 55 тыс. за квадратный метр, то «коммерция» покупала по 100 тыс., а их вообще оставляли на улице. А это рабочие места у людей. Если предприниматель потеряет здесь деньги, то ему придется сокращать бизнес, сокращать бизнес — сокращать рабочие места, поэтому их тоже нельзя было оставлять без внимания», — рассказывает Михаил Крапп.

Переход объектов в ЖКС «Единый» произошел не сразу: собственникам квартир и подрядчикам, готовым выйти на объекты, нужны были гарантии региональной власти, поэтому предварительно все стороны подписали соглашение с правительством Пензенской области.

«Решение проблемы — общая заслуга, трудно выделить кого-либо отдельно. Большая заслуга губернатора, что он смог договориться со строительными компаниями, которые вышли на эти объекты без оплаты. Это большая заслуга активистов и СМИ, которые следили за всем этим процессом, освещали этот вопрос, не замалчивали, вывели на федеральный уровень. Большая заслуга самих строительных компаний, которые пришли сюда и начали достраивать. Они же вложили свои собственные средства, и это не просто десятки — сотни миллионов были сюда вложены без какой-либо гарантии оплаты, просто под честное слово», — отмечает Михаил Крапп.

Колоссальная работа

Половина дома на улице Ключевой в Райках стала первым введенным в эксплуатацию объектом из числа проблемных жилых комплексов в Пензе, превратившихся за последние годы в долгострои из-за банкротства застройщиков.

Согласно экспертному заключению ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» от 16 августа 2019 года, общая сметная стоимость первой очереди составила около 142 млн. рублей.

«Была проведена колоссальная работа. Мы фактические полностью сделали все коммуникации в этом доме, [...] канализацию, в том числе и дворовую, в квартирах были заменены подоконники, витражное остекление поставили, перекрыли крышу — все три секции», — говорит прораб строительного холдинга «Термодом» Андрей Борисов, который с самого начала контролировал ход выполнения работ на объекте.

Подрядчиком также была возведена котельная, осуществлена дизайнерская отделка мест общего пользования, продумана и реализована навигация, принято решение об установке современных лифтов компании OTIS. Во дворе дома появилась детская площадка, на которой впоследствии будет уложено безопасное резиновое покрытие. Кроме того, за счет средств холдинга вокруг площадки сделано ограждение.

«В ходе приемки квартир у людей часто возникали претензии к окнам, которые устанавливал «Пензастрой». Они простояли здесь более трех лет. Соответственно, где-то лопины появились, где-то к стеклопакету прилипла пленка с обратной стороны, где-то пена уже отошла. Мы стараемся оперативно устранять все недостатки, чтобы жильцы могли быстрее начать ремонт», — поясняет Андрей Борисов.

Перспектива остаться ни с чем

Многодетная семья Евгения и Яны Сергеевых к отделочным работам в новой трехкомнатной квартире пока не приступила. Из-за банкротства предыдущего застройщика молодая пара с тремя детьми все еще лишена возможности улучшить жилищные условия.

«Это был 2016 год. Мы с двумя детьми в ожидании третьего жили в однокомнатной квартире, и у нас был материнский капитал за второго ребенка. Самое целесообразное на тот момент было применить его в ипотеку, нужно было расширяться. Нашли эту квартиру, тогда здесь активно шла стройка. Нам одобрили ипотеку, разрешили воспользоваться материнским капиталом, и мы однокомнатную свою продали», — вспоминает Евгений Сергеев.

Семья рассчитывала на скорое новоселье и временно поселилась у родственников, однако темпы возведения объекта становились все медленнее, и в какой-то момент строительные работы были приостановлены.

«Стало понятно, что стройки больше не будет, и начался процесс банкротства. Мы надежду потеряли вообще. Как и многие из дольщиков, какой-то период были в подвешенном состоянии, но потом, слава богу, власти нашли способ, нашлась компания, готовая выйти под гарантии власти, и вот мы наконец самые первые из всех проблемных домов сдались», — рассказывает Яна Сергеева.

По словам ее мужа Евгения, средства, которые изначально планировалось направить на ремонт новой квартиры, были потрачены на приобретение временной вторичной «двушки», так как все эти годы молодой семье необходимо было где-то жить.

«Мы продали все машины, которые у нас были, въехали во вторичное жилье, теперь хотим продать его, но даже если мы продаем, то только кредит закрываем — на ремонт опять не хватает, и жить негде. Придется подождать, чтобы расплатиться с ипотекой. За это время сильно жизненная ситуация поменялась, и не только у нас», — говорит Евгений Сергеев.

У пары еще свежо в памяти ощущение полного отсутствия перспектив в то время, когда встала стройка, и сегодня супруги искренне признательны всем, кто оказал содействие.

«Просили выйти под любые условия»

Михаил Крапп к ремонту квартиры уже приступил, но ведет работы своими силами, поэтому продвигаются они не так быстро, как хотелось бы. На вопрос о том, довольны ли остальные собственники и как они относятся к сложившейся ситуации, отвечает: «По-разному».

Фоторепортаж

Жилой комплекс «Райки»

«Когда на проблемных домах не было застройщиков, мы группами активистов ходили по строительным компаниям города Пензы и просили их выйти на эти объекты под любые условия: хоть как-то, но помогите нам достроить. В то время мы были согласны на то, что какие-то работы в доме не будут сделаны — где-то не будет стяжки на полу, либо не будут оштукатурены стены, коробки под розетки сделаны, не будет выключателей, проводки и так далее... Мы готовы были пойти и на это, лишь бы наши дома были достроены и сданы хоть в каком виде. [...] Сейчас, когда дома достроены, люди стали относиться по-другому. Начали придираться к тому, что здесь вот стеночка не так покрашена, здесь уголочек чуть-чуть отбитый, при этом строительная компания, достроив этот дом, берет на себя гарантийные обязательства еще в течение пяти лет», — говорит член правления ЖСК.

Он отмечает, что за свой счет компания «Термодом» положила вокруг дома плитку, являющуюся более долговечной и износостойкой, чем предусмотренное проектом асфальтовое покрытие.

В одну из зим в связи с тем, что предыдущий застройщик не чистил крышу дома, в ливневой канализации замерзла вода, трубы разорвало, и она оказалась внутри строения. В результате были повреждены установленные ранее в квартирах входные двери.

«Компания «Термодом» пришла, и первое, что она сделала, заменила все двери. Когда они об этом сказали, им ответили: «А кто вас просил двери менять? Они не заложены в смету по достройке дома, вам за них никто не заплатит». Компания «Термодом» сказала: «Ну что же, это еще один подарок дольщикам от нас», — рассказывает Михаил Крапп.

Помимо дверей, подрядчику пришлось дважды устанавливать в местах общего пользования украденные светильники и 17 счетчиков на воду, скрученных в подъездах злоумышленниками с необъяснимой целью, так как применить оборудование по назначению без соответствующих паспортов нельзя.

Принято большинство квартир

По информации, озвученной прорабом Андреем Борисовым, в настоящее время из 179 квартир общей площадью свыше 10,7 тыс. кв. метров собственниками приняты 117. В процентном соотношении это более 65%.

Несмотря на то, что ремонт зачастую является процессом небыстрым и весьма затратным во всех отношениях, особенно в финансовом, в доме, по его словам, есть уже несколько квартир, где отделочные работы находятся в завершающей стадии. А это значит, что совсем скоро здесь справят новоселье.

Вместе с тем Андрей Борисов подчеркивает, что строительная бригада холдинга «Термодом» останется на объекте до тех пор, пока не будут подписаны все акты приема-передачи и устранены все недочеты, в том числе допущенные обанкротившимся застройщиком.

Наталья Зыкова