20:40:39 Вторник, 28 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Следователи всю ночь работали в Сурске, где убит школьник

14:00 | 28.02.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Следователи всю ночь работали в Сурске Пензенской области, где накануне был убит 10-летний мальчик, возвращавшийся от репетитора. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила глава администрации города Альфия Юмаева.

Следователи всю ночь работали в Сурске, где убит школьник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они работали до 6.00. Сейчас все перебазировались в район», — сказала собеседница агентства во вторник, 28 февраля.

По ее словам, работа представителей следственных органов в Сурске была организована на базе местной администрации.

«Мы предоставили помещение в связи с тем, что у нас на территории нет отделения полиции», — пояснила Альфия Юмаева.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области был убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора.

Читайте также

Убийство 10-летнего мальчика стало шоком для жителей Сурска

Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР. Назначен ряд судебных экспертиз.

На причастность к совершению преступления проверяют нескольких местных жителей.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.

Убитый мальчик был единственным ребенком в семье.
Актуальное
Читайте также
Семеро школьников из Пензенской области отправятся в «Орленок» на слет юных экологов В Кузнецком районе выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции
В Пензе сотрудники психбольницы отработали действия в случае взрыва в жилом доме В Пензе предъявлено обвинение мужчине, до смерти забившему бродягу
Комплексы «Бук-М2» переброшены из Пензенской области в Оренбургскую в рамках учений Олег Ягов считает, что молодежь может рассказать об уловках наркосбытчиков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама