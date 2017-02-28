Следователи всю ночь работали в Сурске, где убит школьник
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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Следователи всю ночь работали в Сурске Пензенской области, где накануне был убит 10-летний мальчик, возвращавшийся от репетитора. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила глава администрации города Альфия Юмаева.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Они работали до 6.00. Сейчас все перебазировались в район», — сказала собеседница агентства во вторник, 28 февраля.
По ее словам, работа представителей следственных органов в Сурске была организована на базе местной администрации.
«Мы предоставили помещение в связи с тем, что у нас на территории нет отделения полиции», — пояснила Альфия Юмаева.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области был убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора.
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Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР. Назначен ряд судебных экспертиз.
На причастность к совершению преступления проверяют нескольких местных жителей.
Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.
Убитый мальчик был единственным ребенком в семье.